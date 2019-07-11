Климкин: С Лавровым говорил дважды про Крым и Донбасс, он стал очень циничным

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Четверг, 11 июля 2019, 11:38

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в последние годы дважды говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым про Крым и Донбасс, и отмечает, что тот стал очень циничным.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

"Коммуникация преимущественно проходила в формате Нормандии. Мы встречались вдвоем в последние годы только дважды. На этих встречах обсуждали два вопроса: освобождение политических заключенных и Донбасс с Крымом. Все, больше ни о чем не говорили", - сказал он.

Климкин уточнил, что по Донбассу обсуждали "возможный формат миротворческой миссии, по Крыму – то, что они там делают, а также доступ международных организаций и международных гуманитарных организаций".

"С позиции его знаний и опыта – это человек, который очень много знает и прошел много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным. Это вопрос к нему, на самом деле", - подытожил Климкин.

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Темы: Климкин Лавров Крым Росcия


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