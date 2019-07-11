Рада ухвалила Виборчий кодекс із відкритими списками

Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.

За проект закону №3112-1 проголосували проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.

Зранку 11 липня спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що залишилось всього 26 правок, які стосуються перехідних положень до кодексу. Їх нардепи розглянули протягом 20 хвилин.

Один з ініціаторів законопроекту Олександр Черненко підкреслив, що головна поправка у тому, що закон набирає чинності з 1 грудня 2023 року, крім окремих пунктів.

Перед голосуванням представники всіх фракцій висловилися за підтримку Виборчого Кодексу.

Парубій заявив, що це буде історичне рішення Верховної Ради 8 скликання.

За його словами, має бути три голосування - повернення до правок, які напрацювала робоча група, потім голосування за ці правки пакетом, і, вже третім голосуванням - ухвалення Кодексу.

З першого разу не вдалося проголосувати. Спікер заявив, що це "помилкова" ситуація.

З другого і третього разу теж не набралося достатньої кількості голосів. Голова Ради погрожував депутатам публікувати імена "нерадивих" парламентарів у "Голосі України" і не дозволяв нікому покидали зал.

"Це наше зобов'язання в коаліційній угоді, це наше зобов'язання перед суспільством. За цим голосуванням будуть слідкувати у всіх куточках України… Нагадую, що згідно регламенту, повернення до правок я можу ставити безкінечну кількість разів. Невже ви не відчуваєте відповідальності? … Давайте, голос до голосу!", - закликав нардепів Парубій.

Він попередив, що "посиплеться" весь порядок дня, де багато законопроектів чекають ухвалення, якщо буде провалений Виборчий кодекс.

Це не подіяло і нардепи у п'ятий, шостий і сьомий рази не проголосували "за".

Парубій вже встав з-за свого робочого місця і почав сваритися на нардепів, заявляючи, що вони ганьбляться і ставлять під сумнів усю роботу Ради за 4 роки.

"Ви зараз підло сидите і не голосуєте!", - сказав він.

Восьме, дев'яте і десяти голосування теж були безуспішними. Голосів ставало менше, ніж спочатку.

"Це підлість і лукавство. Все одно будемо голосувати!", - заявив знервований Парубій.

Після цього, одинадцяте, дванадцяте, і тринадцяте голосування теж були провальними.

"Ми все одно сьогодні проголосуємо кодекс! Проголосуємо! Все, що ми зараз робимо, це відтягуємо розгляд інших законів. Ваша позиція є нечесною і безсенсовою!", - звернувся до нардепів спікер.

Не вдалося повернутися до правок з чотирнадцятого і пятнадцятого разів.

Після цього Парубій пішов у сесійний зал і особисто про щось спілкувався з окремими нардепами.

До колег звернулася віце-спікер Ірина Геращенко, яка закликала всіх дотримуватися передвиборчих обіцянок, оскільки голосування за відкриті виборчі списки було, за її словами, обіцянкою всіх фракцій, які є у Раді.

Але це не подіяло. Нардепи провалили ще й шістнадцяте голосування.

"Ну що ви робите? Наступний парламент же не проголосує!", - коментувала Геращенко.

З сімнадцятого разу нарешті вдалося повернутися до правок - за це дали голоси 227 нардепів.

Після цього Парубій оголосив, що наразі депутати одночасно ухвалять в цілому Виборчий кодекс з усіма запропонованими правками.

"Зараз пропоную підтримати всі правки і проголосувати за Виборчий кодекс в цілому, хлопці. Не дай боже хтось поступить підло!", - звернувся він перед голосуванням.

Нардепи ухвалили Виборчий кодекс 230 голосами і пішли на перерву.

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