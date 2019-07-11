Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226.

Утром 11 июля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что осталось всего 26 поправок, которые касаются переходных положений к Кодекс. Их нардепы рассмотрели в течение 20 минут.

Один из инициаторов законопроекта Александр Черненко подчеркнул, что главная поправка в том, что закон вступает в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных пунктов.

Перед голосованием представители всех фракций высказались за поддержку Избирательного кодекса.

Парубий заявил, что это будет историческое решение Верховной Рады 8 созыва.

По его словам, должно быть три голосования - возвращение к правкам, которые наработала рабочая группа, потом голосование за эти поправки пакетом, и, уже третьим голосованием - принятие Кодекса.

С первого раза не удалось проголосовать. Спикер заявил, что это "ложная" ситуация.

С второго и третьего раза тоже не набралось достаточного количества голосов. Председатель Рады угрожал депутатам публиковать имена "нерадивых" парламентариев в "Голосе Украины" и не позволял никому уходить из зала.

"Это наше обязательство в коалиционном соглашении, это наше обязательство перед обществом. За этим голосованием будут следить во всех уголках Украины ... Напоминаю, что согласно регламенту, возвращение к правкам я могу ставить бесконечное количество раз. Неужели вы не чувствуете ответственности? ... Давайте, голос к голосу!", - призвал нардепов Парубий.

Он предупредил, что "посыплется" весь порядок дня, где много законопроектов ждут принятия, если будет провален Избирательный кодекс.

Это не подействовало и нардепы и в пятый, и в шестой, и седьмой раз не проголосовали "за".

Парубий уже встал из-за своего рабочего места и начал ругаться на нардепов, заявляя, что они позорятся и ставят под сомнение всю работу Рады за 4 года.

"Вы сейчас подло сидите и не голосуете!", - сказал он.

Восьмое, девятое и десятое голосования тоже были безуспешными. Голосов становилось меньше, чем вначале.

"Это подлость и коварство. Все равно будем голосовать!", - заявил нервный Парубий.

После этого, одиннадцатое, двенадцатое, и тринадцатое голосования тоже были провальные.

"Мы все равно сегодня проголосуем кодекс. Голосуйте! Все, что мы сейчас делаем, это оттягиваем рассмотрение других законов. Ваша позиция нечестная и бессмысленная!", - обратился к нардепам спикер.

Не удалось вернуться к правкам с четырнадцатого и пятнадцатого раз.

После этого Парубий ушел в сессионный зал и лично о чем-то общался с отдельными нардепами.

К коллегам обратилась вице-спикер Ирина Геращенко, которая призвала всех исполнять предвыборные обещания, поскольку голосование за открытые избирательные списки были, по ее словам, обещанием всех фракций, которые есть в Раде.

Но это не подействовало. Нардепы провалили еще и шестнадцатое голосование.

"Ну что вы делаете? Следующий парламент же не проголосует!", - комментировала Геращенко.

С семнадцатого раза наконец удалось вернуться к правкам - за это дали голоса 227 нардепов.

После этого Парубий объявил, что сейчас депутаты одновременно примут в целом Избирательный кодекс со всеми предложенными поправками.

"Сейчас предлагаю поддержать все правки и проголосовать за Избирательный кодекс в целом, ребята. Не дай бог кто-то поступит подло!", - обратился он перед голосованием.

Нардепы приняли Избирательный кодекс 230 голосами и ушли на перерыв.

Напомним: