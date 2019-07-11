У Москві затримали 50 кримських татар за підтримку "бахчисарайської четвірки"
Біля Верховного суду Росії в Москві, де розглядають апеляцію на вирок Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову й Ремзі Меметову, затримано 50 кримських татар.
Про це повідомила кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова.
Російська правозахисниця Олександра Криленкова раніше повідомила, що в Москві Верховний Суд РФ розглядає апеляцію на вирок щодо "Бахчисарайської четвірки" – і підтримати кримських татар приїхали рідні, співвітчизники з Криму, група підтримки з Уфи, прийшли московські активісти.
"Після того як група підтримки біля суду зняла куртки й залишилася у футболках "Зупиніть репресії в Криму", прийшли поліцейські в бронежилетах з гучномовцем, закликом "дотримуватися громадського порядку" і повідомленням, що "несанкціоновані акції заборонені", – написала вона.
Поліцейські вирішили перевірити документи у тих, хто стояв біля будівлі суду.
Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов є фігурантами першої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір": їх затримали в результаті масових обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї 12 травня 2016 року.
24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону оголосили вирок їм: Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов – 9 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік.
11 липня 2019 року Верховний суд РФ розглядає апеляцію на рішення військового суду про визнання чотирьох кримських татар винними в здійсненні терористичної діяльності.
"Кримська солідарність" наводить неповний список затриманих під судом.
ВВС Таганський:
Ізмаїлов Елеонор Джевджетович;
Джеляль Рустем Асанович;
Хошу Осман Мустафаєвич;
Абдуллаєв Едем Рустемович;
Сайфулін Ізет Наріманович;
Джемілєв Мустафа Емірович;
Бейтуллаєв Ремзі Еміньєвич;
Камілов Рефат Шакірович;
Абдуразаков Осман Наріманович;
Ахаєв Марлен Джаферович;
Таїров Рустем Мансурович;
Ібраїмов Наріман Абдураїмов;
Гавриков Олександр Олексійович;
Аппазов Зінур Зуфірович;
Алієв Едем Енверович;
Рустемов Емін Ебазерович;
Умеров Аметхан Айдерович;
Усеінов Кязім Небієвич.
ВВС по Міщанському району:
Джаппаров Наріман Таліпович;
Абдураманов Мустафа Шевкетович;
Сеферов Ремзі Енверович;
Абдуразаков Кемал Рідванович;
Ібрагімов Ібраїм Османович;
Сеітаблаєв Мустафа Сейдаметович;
Неджиєв Нарім Едемович;
Меджитов Сервер Юнусович;
Асанов Зейнур Ремзієвич;
Газієв Бекір Рамхінович;
Кадиров Айдер Ахмаджонович;
Карахалілов Азіз Мухаммедович;
Гафаров Сейдамет Сейтумерович;
Абдурашітов Нурі Сельверович;
Кішпідінов Мухамад Абібуллаевич;
Теміркалієв Наріман Сутмерович;
Умеров Таїр Іллясович;
Хакімов Ділявер Османович;
Мамутов Ленур Ескендерович;
Крестов Шакір Олексійович;
Назлимов Ібріш Амітович;
Сайдаметов Ібріш Асанович;
Хайбуллаєв Сейтмамут Абдуллаєвич;
Алієв Емін Айдерович;
Факідов Ісмаїл Олександрович;
Якубов Арсен Русланович;
Сейдалієв Мустафа Айдерович.
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