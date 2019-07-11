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У Москві затримали 50 кримських татар за підтримку "бахчисарайської четвірки"

Четвер, 11 липня 2019, 13:03

Біля Верховного суду Росії в Москві, де розглядають апеляцію на вирок Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову й Ремзі Меметову, затримано 50 кримських татар.

Про це повідомила кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова.

Російська правозахисниця Олександра Криленкова раніше повідомила, що в Москві Верховний Суд РФ розглядає апеляцію на вирок щодо "Бахчисарайської четвірки" – і підтримати кримських татар приїхали рідні, співвітчизники з Криму, група підтримки з Уфи, прийшли московські активісти.

"Після того як група підтримки біля суду зняла куртки й залишилася у футболках "Зупиніть репресії в Криму", прийшли поліцейські в бронежилетах з гучномовцем, закликом "дотримуватися громадського порядку" і повідомленням, що "несанкціоновані акції заборонені", – написала вона.

Поліцейські вирішили перевірити документи у тих, хто стояв біля будівлі суду.

Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов є фігурантами першої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір": їх затримали в результаті масових обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї 12 травня 2016 року.

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону оголосили вирок їм: Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов – 9 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік.

11 липня 2019 року Верховний суд РФ розглядає апеляцію на рішення військового суду про визнання чотирьох кримських татар винними в здійсненні терористичної діяльності.

"Кримська солідарність" наводить неповний список затриманих під судом.

ВВС Таганський:

Ізмаїлов Елеонор Джевджетович;

Джеляль Рустем Асанович;

Хошу Осман Мустафаєвич;

Абдуллаєв Едем Рустемович;

Сайфулін Ізет Наріманович;

Джемілєв Мустафа Емірович;

Бейтуллаєв Ремзі Еміньєвич;

Камілов Рефат Шакірович;

Абдуразаков Осман Наріманович;

Ахаєв Марлен Джаферович;

Таїров Рустем Мансурович;

Ібраїмов Наріман Абдураїмов;

Гавриков Олександр Олексійович;

Аппазов Зінур Зуфірович;

Алієв Едем Енверович;

Рустемов Емін Ебазерович;

Умеров Аметхан Айдерович;

Усеінов Кязім Небієвич.

ВВС по Міщанському району:

Джаппаров Наріман Таліпович;

Абдураманов Мустафа Шевкетович;

Сеферов Ремзі Енверович;

Абдуразаков Кемал Рідванович;

Ібрагімов Ібраїм Османович;

Сеітаблаєв Мустафа Сейдаметович;

Неджиєв Нарім Едемович;

Меджитов Сервер Юнусович;

Асанов Зейнур Ремзієвич;

Газієв Бекір Рамхінович;

Кадиров Айдер Ахмаджонович;

Карахалілов Азіз Мухаммедович;

Гафаров Сейдамет Сейтумерович;

Абдурашітов Нурі Сельверович;

Кішпідінов Мухамад Абібуллаевич;

Теміркалієв Наріман Сутмерович;

Умеров Таїр Іллясович;

Хакімов Ділявер Османович;

Мамутов Ленур Ескендерович;

Крестов Шакір Олексійович;

Назлимов Ібріш Амітович;

Сайдаметов Ібріш Асанович;

Хайбуллаєв Сейтмамут Абдуллаєвич;

Алієв Емін Айдерович;

Факідов Ісмаїл Олександрович;

Якубов Арсен Русланович;

Сейдалієв Мустафа Айдерович.

УП, доповнено

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Теми: кримські татариРосія
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