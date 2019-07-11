В Москве задержали 50 крымских татар за поддержку "бахчисарайской четвёрки"

Верховного суда России в Москве, где рассматривают апелляцию на приговор Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову, задержаны 50 крымских татар.

Об этом сообщила крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова.

Российская правозащитница Александра Крыленкова ранее сообщила, что в Москве Верховный Суд РФ рассматривает апелляцию на приговор по "Бахчисарайской четвёрке" – и поддержать крымских татар приехали родные, соотечественники из Крыма, группа поддержки из Уфы, пришли московские активисты.

"После того как группа поддержки около суда сняла куртки и осталась в футболках "Остановите репрессии в Крыму", пришли полицейские в бронежилетах с громкоговорителем, призывом " соблюдать общественный порядок" и сообщением, что " несанкционированные акции запрещены", – написала она.

Полицейские решили проверить документы у стоящих около здания суд.

Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир": их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае 12 мая 2016 года.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор им: Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на решение военного суда о признании четверых крымских татар виновными в осуществлении террористической деятельности.

"Крымская солидарность" приводит неполный список задержанных под судом.

ОВД Таганский:

Измаилов Элеонор Джевджетович;



Джелялов Рустем Асанович;



Хошу Осман Мустафаевич;



Абдуллаев Эдем Рустемович;



Сайфулин Изет Нариманович;



Джемилев Мустафа Эмирович;



Бейтуллаев Ремзи Эминьевич;



Камилов Рефат Шакирович;

Абдуразаков Осман Нариманович;



Ахаев Марлен Джаферович;



Таиров Рустем Мансурович;



Ибраимов Нариман Абдураимов;



Гавриков Александр Алексеевич;



Аппазов Зинур Зуфирович;



Алиев Эдем Энверович;



Рустемов Эмин Эбазерович;



Умеров Аметхан Айдерович;



Усеинов Кязим Небиевич.



ОВД по Мещанскому району:

Джаппаров Нариман Талипович;



Абдураманов Мустафа Шевкетович;



Сеферов Ремзи Энверович;



Абдуразаков Кемал Ридванович;



Ибрагимов Ибраим Османович;



Сеитаблаев Мустафа Сейдаметович;



Неджиев Нарим Эдемович;



Меджитов Сервер Юнусович;



Асанов Зейнур Ремзиевич;



Газиев Бекир Рамхинович;



Кадыров Айдер Ахмаджонович;



Карахалилов Азиз Мухаммедович;



Гафаров Сейдамет Сейтумерович;



Абдурашитов Нури Сельверович;



Кишпидинов Мухаммад Абибуллаевич;



Темиркалиев Нариман Сутмерович;



Умеров Таир Ильясович;



Хакимов Дилявер Османович;



Мамутов Ленур Эскендерович;



Крестов Шакир Алексеевич;



Назлымов Ибриш Амитович;



Сайдаметов Ибриш Асанович;



Хайбуллаев Сейтмамут Абдуллаевич;



Алиев Эмин Айдерович;



Факидов Исмаил Александрович;



Якубов Арсен Русланович;



Сейдалиев Мустафа Айдерович.