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В Москве задержали 50 крымских татар за поддержку "бахчисарайской четвёрки"

Четверг, 11 июля 2019, 13:03

 Верховного суда России в Москве, где рассматривают апелляцию на приговор Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову, задержаны 50 крымских татар.

Об этом сообщила крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова.

Российская правозащитница Александра Крыленкова ранее сообщила, что в Москве Верховный Суд РФ рассматривает апелляцию на приговор по "Бахчисарайской четвёрке" – и поддержать крымских татар приехали родные, соотечественники из Крыма, группа поддержки из Уфы, пришли московские активисты.

"После того как группа поддержки около суда сняла куртки и осталась в футболках "Остановите репрессии в Крыму", пришли полицейские в бронежилетах с громкоговорителем, призывом " соблюдать общественный порядок" и сообщением, что " несанкционированные акции запрещены", – написала она.

Полицейские решили проверить документы у стоящих около здания суд.

Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир": их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае 12 мая 2016 года.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор им: Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на решение военного суда о признании четверых крымских татар виновными в осуществлении террористической деятельности.

"Крымская солидарность" приводит неполный список задержанных под судом.

ОВД Таганский:

Измаилов Элеонор Джевджетович;

Джелялов Рустем Асанович;

Хошу Осман Мустафаевич;

Абдуллаев Эдем Рустемович;

Сайфулин Изет Нариманович;

Джемилев Мустафа Эмирович;

Бейтуллаев Ремзи Эминьевич;

Камилов Рефат Шакирович;

Абдуразаков Осман Нариманович;

Ахаев Марлен Джаферович;

Таиров Рустем Мансурович;

Ибраимов Нариман Абдураимов;

Гавриков Александр Алексеевич;

Аппазов Зинур Зуфирович;

Алиев Эдем Энверович;

Рустемов Эмин Эбазерович;

Умеров Аметхан Айдерович;

Усеинов Кязим Небиевич.

ОВД по Мещанскому району:

Джаппаров Нариман Талипович;

Абдураманов Мустафа Шевкетович;

Сеферов Ремзи Энверович;

Абдуразаков Кемал Ридванович;

Ибрагимов Ибраим Османович;

Сеитаблаев Мустафа Сейдаметович;

Неджиев Нарим Эдемович;

Меджитов Сервер Юнусович;

Асанов Зейнур Ремзиевич;

Газиев Бекир Рамхинович;

Кадыров Айдер Ахмаджонович;

Карахалилов Азиз Мухаммедович;

Гафаров Сейдамет Сейтумерович;

Абдурашитов Нури Сельверович;

Кишпидинов Мухаммад Абибуллаевич;

Темиркалиев Нариман Сутмерович;

Умеров Таир Ильясович;

Хакимов Дилявер Османович;

Мамутов Ленур Эскендерович;

Крестов Шакир Алексеевич;

Назлымов Ибриш Амитович;

Сайдаметов Ибриш Асанович;

Хайбуллаев Сейтмамут Абдуллаевич;

Алиев Эмин Айдерович;

Факидов Исмаил Александрович;

Якубов Арсен Русланович;

Сейдалиев Мустафа Айдерович.

УП, дополнено

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Темы: крымские татарыРосcия
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