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Facebook показал, сколько ему платят за политпиар: лидирует страница "Голоса"

Четверг, 11 июля 2019, 14:11

Соцсеть Facebook начала публиковать отчеты о том, какие страницы и сколько платят ей за политическую рекламу.

Отчет размещен в Библиотеке рекламы Facebook, которая публикует данные о рекламе, связанной с социальными вопросами, выборами или политикой.

Отмечается, что формировать отчеты начали по данным за июнь, однако соцсеть не указывает точную дату. Сейчас можно посмотреть информацию за последний день, неделю и в целом, начиная с июня.

Согласно обнародованным данным, по уплаченным суммам лидирует страница партии "Голос" Святослава Вакарчука. Всего за отчетный период она заплатила 88 742 доллара, только 9 июля проспонсировала 103 публикации за 9865 долларов.

На втором месте партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая в июне-июле заплатила Facebook за продвижение своей страницы 66 672 долларов.

Лидеры по стоимости политической рекламы в Facebook за июнь-июль
Лидеры по стоимости политической рекламы в Facebook за июнь-июль
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По количеству объявлений первое место занимает страница "Бойко – премьер", которая агитирует за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Она оплатила в целом 1971 объявление, отдав за них 29 535 долларов.

Следующая по количеству рекламы – "Партия Шария", которую возглавляет блогер Анатолий Шарий. Она в июне-июле заказывала 787 объявлений и оплатила еще 306, не указав, кто именно перечислил за них деньги.

Лидеры по количеству политической рекламы в Facebook за июнь-июль
Лидеры по количеству политической рекламы в Facebook за июнь-июль
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В то же время, если партии партии отдельно спонсируют рекламу на других своих страницах или аккаунтах лидеров, эти данные не суммируются и публикуются отдельно.

В частности, "Голос" оплатил еще 10 801 доллар за рекламу на странице "Святослав Вакарчук".

Напомним:

  • По данным социологических исследований за июль, 47% тех, кто намерен голосовать и определился, собираются поддержать на выборах партию "Слуга народа". Шансы пройти в Раду есть также у еще 4 политсил.

Украинская правда
Темы: рекламаfacebookвиборы
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