Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне – опрос

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Четверг, 11 июля 2019, 14:01

В Украине по сравнению с Россией в последние годы усилилось негативное отношение к личности экс-главы СССР Иосифа Сталина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии с 24 мая по 7 июня.

"Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне, и эта тенденция закрепляется. Если сейчас среди украинцев 16% положительно относятся к Сталину, то среди россиян - половина (52%)", - говорится в результатах исследования.

 

Украинские социологи сравнили результаты своего опроса и исследования "Левада-центра" в РФ 21-27 марта 2019 года.

Научный сотрудник российского "Левада-центра" Карина Пипия констатировала, что в России с 2018 до 2019 года заметно выросло количество тех, кто относится с "уважением" к бывшему вождю - на 12%.

"Поддержка положительного образа Сталина и романтизация советской эпохи характерна не только для респондентов с коммунистическими взглядами, но и для сторонников других политических партий", - сообщила Пипия.

 

По ее словам, такой результат частично вызвала мифологизация советского прошлого России и представление о социальной справедливости и порядке в советском обществе.

В Украине же по сравнению с 2012 годом положительное отношение к Сталину снизилось на 7%.

Опрос КМИС проводился с 24 мая по 7 июня 2019 года среди 2021 респондентов старше 18 лет в 110 населенных пунктах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним:

  • В прошлом году сообщалось, что украинцы в целом негативно настроены в отношении Сталина, только 14% относятся к нему с уважением, симпатией или увлечением. В России сторонников диктатора в три раза больше - примерно 40%.
  • В апреле уровень одобрения Сталина среди россиян побил рекорд - 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, почти половина - готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

Украинская правда

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Темы: опрос Росcия Сталин Украина социология


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