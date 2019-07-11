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Кличко і Зеленський обговорили, як керувати Києвом: позиції розійшлися

Четвер, 11 липня 2019, 14:19
Кличко і Зеленський обговорили, як керувати Києвом: позиції розійшлися

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Вчора ввечері у мене відбулася зустріч з президентом Зеленським. Говорили спокійно, президент підтвердив чутки про розділення повноважень. Голова КМДА, його вертикаль,  і він туди збирається призначити свою людину", - сказав Кличко.

"Дякую, що пообіцяв, що я не з преси дізнаюся, коли це станеться", - додав він. 

Мер Києва зазначив, що у розмові з Зеленським наголосив на тому, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування. 

"Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають, яка, відповідно, перед громадою не несе жодних зобов'язань", - заявив Кличко.

За його словами, такого немає у жодній європейській столиці та у жодному місті. 

Він додав, що переконував президента у тому, що якщо так потрібно мати у столиці свого мера - нехай відбудуться дострокові вибори і кияни оберуть того, кому вони довіряють. 

Нагадаємо:

  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • Крім того, у травні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроектпро розмежування функцій і повноважень київського міського голови та голови КМДА.
  • Посади мера Києва і голови КМДА законодавчо розділили за часів президента Віктора Януковича у листопаді 2010 року.
  • Тоді посада мера, якій залишили менше повноважень, залишилась у Леоніда Черновецького, а КМДА очолив ставленик Януковича Олександр Попов.
  • У 2014 на виборах мера Києва переміг Віталій Кличко.
  • У червні 2014 року після складання Кличком присяги мера, президент Петро Порошенко призначив його також головою КМДА.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоЗеленськийКиїв
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