Кличко і Зеленський обговорили, як керувати Києвом: позиції розійшлися
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
"Вчора ввечері у мене відбулася зустріч з президентом Зеленським. Говорили спокійно, президент підтвердив чутки про розділення повноважень. Голова КМДА, його вертикаль, і він туди збирається призначити свою людину", - сказав Кличко.
"Дякую, що пообіцяв, що я не з преси дізнаюся, коли це станеться", - додав він.
Мер Києва зазначив, що у розмові з Зеленським наголосив на тому, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.
"Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають, яка, відповідно, перед громадою не несе жодних зобов'язань", - заявив Кличко.
За його словами, такого немає у жодній європейській столиці та у жодному місті.
Він додав, що переконував президента у тому, що якщо так потрібно мати у столиці свого мера - нехай відбудуться дострокові вибори і кияни оберуть того, кому вони довіряють.
Нагадаємо:
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- Крім того, у травні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроектпро розмежування функцій і повноважень київського міського голови та голови КМДА.
- Посади мера Києва і голови КМДА законодавчо розділили за часів президента Віктора Януковича у листопаді 2010 року.
- Тоді посада мера, якій залишили менше повноважень, залишилась у Леоніда Черновецького, а КМДА очолив ставленик Януковича Олександр Попов.
- У 2014 на виборах мера Києва переміг Віталій Кличко.
- У червні 2014 року після складання Кличком присяги мера, президент Петро Порошенко призначив його також головою КМДА.