Кличко і Зеленський обговорили, як керувати Києвом: позиції розійшлися

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Вчора ввечері у мене відбулася зустріч з президентом Зеленським. Говорили спокійно, президент підтвердив чутки про розділення повноважень. Голова КМДА, його вертикаль, і він туди збирається призначити свою людину", - сказав Кличко.

"Дякую, що пообіцяв, що я не з преси дізнаюся, коли це станеться", - додав він.

Мер Києва зазначив, що у розмові з Зеленським наголосив на тому, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.

"Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають, яка, відповідно, перед громадою не несе жодних зобов'язань", - заявив Кличко.

За його словами, такого немає у жодній європейській столиці та у жодному місті.

Він додав, що переконував президента у тому, що якщо так потрібно мати у столиці свого мера - нехай відбудуться дострокові вибори і кияни оберуть того, кому вони довіряють.

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