Кличко и Зеленский обсудили, как управлять Киевом: позиции разошлись

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Четверг, 11 июля 2019, 14:19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно, президент подтвердил слухи о разделении полномочий. Председатель КГГА, его вертикаль, и он туда собирается назначить своего человека", - сказал Кличко.

"Спасибо, что пообещал, что я не из прессы узнаю, когда это произойдет", - добавил он.

Мэр Киева отметил, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления.

"Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, который, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств", - заявил Кличко.

По его словам, такого нет ни в одной европейской столице и ни в одном городе.

Он добавил, что убеждал президента в том, что если так нужно иметь в столице своего мэра - пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.

Напомним:

  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • Кроме того, в мае 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разделении функций и полномочий киевского городского головы и председателя КГГА.
  • Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.
  • Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.
  • В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко.
  • В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.

Украинская правда

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Темы: Кличко Зеленский Киев


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