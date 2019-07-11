Рада затвердила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк і розпустила комісію

Верховна Рада затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів і припинила повноваження комісії нардепів.

Відповідне рішення 11 липня підтримали 227 народних депутатів.

Відзначається, що через загостренням ситуації щодо нападів на громадських активістів, ТСК вважає, що потрібно повторно звернути увагу Кабміну, Генпрокуратури, Нацполіції, СБУ на "необхідність проведення повного та всебічного розслідування".

Звіт ТСК доповідав голова комісії нардеп Борислав Береза.

Після цього Рада підтримала постанову №10397 про звіт, якою також передбачається припинення повноважень ТСК.

За період роботи ТСК провела18 засідань. За результатами дослідження розслідування вбивства Гандзюк, ТСК виявила ряд недоліків:

помилкова кваліфікація під час відкриття кримінального провадження;

інертність дій Нацполіції;

помилковий підозрюваний;

запізнілі вручення підозр організаторам та оголошення у розшук;

імітація передачі справи до СБУ;

конфлікт правоохоронних органів;

непродумані процесуальні дії;

неопрацьована версія щодо інших ймовірних замовників;

розголошення даних результатів судово-медичної експертизи та інших матеріалів кримінального провадження у публічний простір;

сумніви щодо обгрунтованості перекваліфікації злочину у кримінальному провадженні.

Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк?" стверджують, що затвердження звіту дало змогу апелювати до продовження роботи ТСК в Раді наступного скликання, приймати закони, які зможуть пришвидшити розслідування нападів.

Читайте також: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Нагадаємо: