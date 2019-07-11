Рада утвердила отчет ВСК относительно убийства Гандзюк и распустила комиссию

Верховная Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии относительно убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов и прекратила полномочия комиссии нардепов.

Соответствующее решение 11 июля поддержали 227 народных депутатов.

Отмечается, что из-за обострения ситуации с нападениями на гражданских активистов, ВСК считает, что нужно повторно обратить внимание Кабмина, Генпрокуратуры, Нацполиции, СБУ на "необходимость проведения полного и всестороннего расследования".

Отчет ВСК докладывал председатель комиссии нардеп Борислав Береза.

После этого Рада поддержала постановление №10397 об отчете, которой также предусматривается прекращение полномочий ВСК.

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Напомним: