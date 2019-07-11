Рада утвердила отчет ВСК относительно убийства Гандзюк и распустила комиссию
Верховная Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии относительно убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов и прекратила полномочия комиссии нардепов.
Соответствующее решение 11 июля поддержали 227 народных депутатов.
Отмечается, что из-за обострения ситуации с нападениями на гражданских активистов, ВСК считает, что нужно повторно обратить внимание Кабмина, Генпрокуратуры, Нацполиции, СБУ на "необходимость проведения полного и всестороннего расследования".
Отчет ВСК докладывал председатель комиссии нардеп Борислав Береза.
После этого Рада поддержала постановление №10397 об отчете, которой также предусматривается прекращение полномочий ВСК.
За период работы ВСК провела18 заседаний. По результатам исследование расследования убийства Гандзюк, ВСК выявила ряд недостатков:
- ошибочная квалификация во время открытия уголовного производства;
- инертность действий Нацполиции;
- ложный подозреваемый;
- запоздалые вручения подозрений организаторам и объявления в розыск;
- имитация передачи дела в СБУ;
- конфликт правоохранительных органов;
- непродуманные процессуальные действия;
- необработанная версия о других вероятных заказчиках;
- разглашение данных результатов судебно-медицинской экспертизы и других материалов уголовного производства в публичное пространство;
- сомнения в обоснованности переквалификации преступления в уголовном производстве.
Активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что принятие отчета позволило апеллировать к продолжению работы ВСК в Раде следующего созыва, принимать законы, которые смогут ускорить расследование нападений.
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Напомним:
- 6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.
- За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.