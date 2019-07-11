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Рада утвердила отчет ВСК относительно убийства Гандзюк и распустила комиссию

Четверг, 11 июля 2019, 14:44

Верховная Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии относительно убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов и прекратила полномочия комиссии нардепов.

Соответствующее решение 11 июля поддержали 227 народных депутатов.

Отмечается, что из-за обострения ситуации с нападениями на гражданских активистов, ВСК считает, что нужно повторно обратить внимание Кабмина, Генпрокуратуры, Нацполиции, СБУ на "необходимость проведения полного и всестороннего расследования".

Отчет ВСК докладывал председатель комиссии нардеп Борислав Береза.

После этого Рада поддержала постановление №10397 об отчете, которой также предусматривается прекращение полномочий ВСК.

За период работы ВСК провела18 заседаний. По результатам исследование расследования убийства Гандзюк, ВСК выявила ряд недостатков:

  • ошибочная квалификация во время открытия уголовного производства;
  • инертность действий Нацполиции;
  • ложный подозреваемый;
  • запоздалые вручения подозрений организаторам и объявления в розыск;
  • имитация передачи дела в СБУ;
  • конфликт правоохранительных органов;
  • непродуманные процессуальные действия;
  • необработанная версия о других вероятных заказчиках;
  • разглашение данных результатов судебно-медицинской экспертизы и других материалов уголовного производства в публичное пространство;
  • сомнения в обоснованности переквалификации преступления в уголовном производстве.

Активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что принятие отчета позволило апеллировать к продолжению работы ВСК в Раде следующего созыва, принимать законы, которые смогут ускорить расследование нападений.

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Напомним: 

  • 6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.
  • За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкВерховная Рада
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