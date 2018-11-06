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Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів

Вівторок, 6 листопада 2018, 13:16
Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів на засіданні 6 листопада.

Рішення не підтримала фракція Радикальна партія Олега Ляшка.

Ініціаторами Проекту постанови 9262 стала низка депутатів та керівників фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, Максим Бурбак, Олег Березюк, Артур Герасимов.

Комісія складатиметься з 18 народних депутатів.

Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

 
Склад ТСК
Проект постанови

Термін діяльності ТСК та термін подання нею звіту про виконану роботу, згідно з текстом постанови, – три місяці з дня її утворення.

ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

 
Склад ТСК
Проект постанови 

Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

Читайте також: Серійна бездіяльність, або Особливості слідства у справі Гандзюк

Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радаактивістивбивствонапад на Гандзюк
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