У Росії показово "зменшили" терміни 4 кримським татарам, залишивши їх у в’язниці

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Четвер, 11 липня 2019, 15:02

Джерело: Facebook журналіста Антона Наумлюка

Верховний суд Росії зменшив на 3 місяці тюремні терміни 4 кримським татарам, засудженим нібито за причетність до бахчисарайського осередку організації "Хізб ут-Тахрір".

Пряма мова: "Верховний суд РФ виніс рішення за апеляційною скаргою на вирок Північно-Кавказького військового окружного суду стосовно чотирьох кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір (Перша Бахчисарайська група)".

Деталі: Енверу Мамутову суд змінив термін ув'язнення з 17 років до 16 років і 9 місяців.

Іншим підсудним – Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову і Ремзі Меметову – термін ув'язнення також зменшили з 9 років до 8 років і 9 місяців.

Історія питання:

  • 11 липня біля Верховного суду Росії в Москві затримали 50 кримських татар, які прийшли підтримати співвітчизників.
  • Мамутов, Абільтаров, Абсеітов і Меметов є фігурантами першої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір": їх затримали в результаті масових обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї 12 травня 2016 року.
  • 24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону оголосили вирок їм: Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Меметов, Абільтаров і Абсеітов – 9 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік.

Українська правда

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Теми: Крим окупація кримські татари Росія політв'язні


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