У Росії показово "зменшили" терміни 4 кримським татарам, залишивши їх у в’язниці

Джерело: Facebook журналіста Антона Наумлюка

Верховний суд Росії зменшив на 3 місяці тюремні терміни 4 кримським татарам, засудженим нібито за причетність до бахчисарайського осередку організації "Хізб ут-Тахрір".

Пряма мова: "Верховний суд РФ виніс рішення за апеляційною скаргою на вирок Північно-Кавказького військового окружного суду стосовно чотирьох кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір (Перша Бахчисарайська група)".

Деталі: Енверу Мамутову суд змінив термін ув'язнення з 17 років до 16 років і 9 місяців.

Іншим підсудним – Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову і Ремзі Меметову – термін ув'язнення також зменшили з 9 років до 8 років і 9 місяців.

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