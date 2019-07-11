В России показательно "уменьшили" сроки 4 крымским татарам, оставив их в тюрьме

Источник: Facebook журналиста Антона Наумлюка

Верховный суд России уменьшил на 3 месяца тюремные сроки 4 крымским татарам, осужденным якобы за причастность к бахчисарайской ячейке организации "Хизб ут-Тахрир".

Прямая речь: "Верховный суд РФ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда в отношении четверых крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир (Первая Бахчисарайская группа)".

Детали: Энверу Мамутову суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев.

Другим подсудимым – Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову – срок заключения также уменьшили с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев.

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