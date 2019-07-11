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В России показательно "уменьшили" сроки 4 крымским татарам, оставив их в тюрьме

Четверг, 11 июля 2019, 15:02

Источник: Facebook журналиста Антона Наумлюка

Верховный суд России уменьшил на 3 месяца тюремные сроки 4 крымским татарам, осужденным якобы за причастность к бахчисарайской ячейке организации "Хизб ут-Тахрир".

Прямая речь: "Верховный суд РФ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда в отношении четверых крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир (Первая Бахчисарайская группа)".

Детали: Энверу Мамутову суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев.

Другим подсудимым – Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову – срок заключения также уменьшили с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев.

История вопроса:

  • 11 июля у Верховного суда России в Москве задержали 50 крымских татар, которые пришли поддержать соотечественников.
  • Мамутов, Абильтаров, Абсеитов и Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир": их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае 12 мая 2016 года.
  • 24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор им: Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, Меметов, Абильтаров и Абсеитов – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Украинская правда
Темы: Крымоккупациякрымские татарыРосcияполитзаключенные
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