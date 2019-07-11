Новий начальник Генштабу ЗСУ "тісно" співпрацював з Коломойським

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Четвер, 11 липня 2019, 16:58

Джерело: інтерв’ю Хомчака Новинарні

Начальник Генштабу Збройних Сил Руслан Хомчак протягом 10 місяців тісно співпрацював із тодішнім головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, олігархом Ігорем Коломойським.

Деталі: У 2014 році, коли Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА, Хомчак очолював у Дніпропетровську оперативне командування "Південь". Останнє, за його словами, "відповідало, без перебільшення, за півкраїни".

Пряма мова: "Ми з ним працювали місяців десять. Я працював тоді загалом з 11 головами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно. З Дніпропетровською областю взаємодіяли більш тісно, бо вона була сусіднім регіоном з Донеччиною, де тривала війна. Ну а Дніпро було основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію, скажімо".

"Тоді обласна державна адміністрація, як і волонтери, дуже потужно допомагала армії. Бо ви пам’ятаєте рівень забезпечення армії 2014 року. Відтак із Коломойським у нас були службові відносини".

Історія питання:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ.
  • Хомчак закінчив Московське загально-військове училище. Воював на Донбасі, у 2014 році вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Коломойський Збройні сили


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