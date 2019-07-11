Новый начальник Генштаба ВСУ "тесно" сотрудничал с Коломойским

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Четверг, 11 июля 2019, 16:58

Источник: интервью Хомчака Новинарне

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак в течение 10 месяцев "тесно" сотрудничал с тогдашним главой Днепропетровской областной госадминистрации, олигархом Игорем Коломойским.

Детали: В 2014 году, когда Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА, Хомчак возглавлял в Днепропетровске оперативное командование "Юг". Последнее, по его словам, "отвечало, без преувеличения, за полстраны".

Прямая речь: "Мы с ним работали месяцев десять. Я работал тогда вообще с 11 головами ОГА из разных областей юго-востока, от Одесской области до Сумской. С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию".

"Тогда областная государственная администрация, как и волонтеры, очень сильно помогала армии. Ведь вы помните уровень обеспечения армии 2014 года. Поэтому с Коломойским у нас были служебные отношения".

История вопроса:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ.
  • Хомчак окончил Московское военное училище. Воевал на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
  • С 2016 года был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

Украинская правда

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Темы: Коломойский Вооруженные силы


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