Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція показала фотороботи підозрюваних в обстрілі офіцера

Четвер, 11 липня 2019, 18:00

Джерело: Національна поліція.

Правоохоронці оприлюднили фотороботи підозрюваних в обстрілі автомобіля начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.

Деталі: У вчиненні злочину поліція підозрює двох осіб. Правоохоронці наводять прикмети підозрюваних.

Пряма мова: "Зріст 175 см. вік до 25 років, одягнутий: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі чорного кольору матерчата кобура, у кобурі зброя рукояткою вперед, темні спортивні штани і кеди світлого кольору".

"Особа на велосипеді вік 24-25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, штани темного кольору, майка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон "Новий" м. Ужгород".

 

Що відбулося раніше: На Закарпатті невідомі здійснили 5 пострілів в офіцера поліції, коли він їхав на роботу. Поранення отримала мешканка міста Ужгород. Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що одна з робочих версій замаху на вбивство - професійна діяльність правоохоронця і результат його ефективної боротьби з контрабандою.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: