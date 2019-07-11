Поліція показала фотороботи підозрюваних в обстрілі офіцера

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Четвер, 11 липня 2019, 18:00

Джерело: Національна поліція.

Правоохоронці оприлюднили фотороботи підозрюваних в обстрілі автомобіля начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.

Деталі: У вчиненні злочину поліція підозрює двох осіб. Правоохоронці наводять прикмети підозрюваних.

Пряма мова: "Зріст 175 см. вік до 25 років, одягнутий: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі чорного кольору матерчата кобура, у кобурі зброя рукояткою вперед, темні спортивні штани і кеди світлого кольору".

"Особа на велосипеді вік 24-25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, штани темного кольору, майка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон "Новий" м. Ужгород".

 

Що відбулося раніше: На Закарпатті невідомі здійснили 5 пострілів в офіцера поліції, коли він їхав на роботу. Поранення отримала мешканка міста Ужгород. Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що одна з робочих версій замаху на вбивство - професійна діяльність правоохоронця і результат його ефективної боротьби з контрабандою.

Українська правда

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