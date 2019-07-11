Полиция показала фотороботы подозреваемых в обстреле офицера

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Четверг, 11 июля 2019, 18:00

Источник: Национальная полиция.

Правоохранители обнародовали фотороботы подозреваемых в обстреле автомобиля начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива.

Детали: В совершении преступления полиция подозревает двух человек. Правоохранители приводят приметы подозреваемых.

Прямая речь: "Рост 175 см. Возраст до 25 лет, одет: синяя куртка до колена, на голове имел парик седого цвета, также капюшон, очки темного цвета, на куртке на поясе черного цвета матерчатая кобура, в кобуре оружие рукояткой вперед, темные спортивные штаны и кеды светлого цвета".

"Личность на велосипеде возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета, предварительно может направляться в микрорайон "Новый" г. Ужгород".

 

Что произошло ранее: На Закарпатье неизвестные совершили 5 выстрелов в офицера полиции, когда он ехал на работу. Ранения получила жительница города Ужгород. Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что одна из рабочих версий покушения на убийство - профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.

Украинская правда

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