На Закарпатті стріляли в офіцера поліції

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Четвер, 11 липня 2019, 13:12
фото прес-служби МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв заявили, що на Закарпатті невідомі стріляли в офіцера поліції та поранили перехожу жінку.

Про це вони сказали на брифінгу у четвер.

"Сьогодні зранку у нас була надзвичайна подія - було здійснено 5 пострілів в офіцера поліції на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спланована акція та спроба зупинити боротьбу з контрабандою", - сказав Аваков.

За його словами, 10 липня одному з чиновників виписали підозру.

"Контрабандисти намагаються нас зупинити у такий спосіб, але це зробить нас ще більш рішучими", - заявив очільник МВС. 

Він зазначив, що контрабандисти намагаються також втручатися у вибори в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. 

Як розповів Князєв, зранку 11 липня о 9.00 по авто офіцера було здійснено 5 пострілів. Пораненя отримала мешканка міста Ужгород, яка йшла на роботу. 

Голова Нацполіції наголосив, що одна з робочих версій  замаху на вбивство офіцера - професійна діяльність правоохоронця і результат його ефективної боротьби з контрабандою.

Як повідомляє прес-служба МВС, стріляли в авто начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.

Про затримання нападників не повідомляється.

Нагадаємо:

  • 10 липня колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби повідомили про підозру в привласненні 13 мільйонів гривень під час реконструкції митного посту "Ужгород".
  • Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
  • Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагав від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.
  • 9 липня Власов звільнив митників.

Яна Міланова, УП

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Теми: Закарпаття поліція Аваков Князєв


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