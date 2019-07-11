На Закарпатті стріляли в офіцера поліції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв заявили, що на Закарпатті невідомі стріляли в офіцера поліції та поранили перехожу жінку.

Про це вони сказали на брифінгу у четвер.

"Сьогодні зранку у нас була надзвичайна подія - було здійснено 5 пострілів в офіцера поліції на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спланована акція та спроба зупинити боротьбу з контрабандою", - сказав Аваков.

За його словами, 10 липня одному з чиновників виписали підозру.

"Контрабандисти намагаються нас зупинити у такий спосіб, але це зробить нас ще більш рішучими", - заявив очільник МВС.

Він зазначив, що контрабандисти намагаються також втручатися у вибори в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Як розповів Князєв, зранку 11 липня о 9.00 по авто офіцера було здійснено 5 пострілів. Пораненя отримала мешканка міста Ужгород, яка йшла на роботу.

Голова Нацполіції наголосив, що одна з робочих версій замаху на вбивство офіцера - професійна діяльність правоохоронця і результат його ефективної боротьби з контрабандою.

Як повідомляє прес-служба МВС, стріляли в авто начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.

Про затримання нападників не повідомляється.

Нагадаємо: