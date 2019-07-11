На Закарпатті стріляли в офіцера поліції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв заявили, що на Закарпатті невідомі стріляли в офіцера поліції та поранили перехожу жінку.
Про це вони сказали на брифінгу у четвер.
"Сьогодні зранку у нас була надзвичайна подія - було здійснено 5 пострілів в офіцера поліції на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спланована акція та спроба зупинити боротьбу з контрабандою", - сказав Аваков.
За його словами, 10 липня одному з чиновників виписали підозру.
"Контрабандисти намагаються нас зупинити у такий спосіб, але це зробить нас ще більш рішучими", - заявив очільник МВС.
Він зазначив, що контрабандисти намагаються також втручатися у вибори в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Як розповів Князєв, зранку 11 липня о 9.00 по авто офіцера було здійснено 5 пострілів. Пораненя отримала мешканка міста Ужгород, яка йшла на роботу.
Голова Нацполіції наголосив, що одна з робочих версій замаху на вбивство офіцера - професійна діяльність правоохоронця і результат його ефективної боротьби з контрабандою.
Як повідомляє прес-служба МВС, стріляли в авто начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.
Про затримання нападників не повідомляється.
Нагадаємо:
- 10 липня колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби повідомили про підозру в привласненні 13 мільйонів гривень під час реконструкції митного посту "Ужгород".
- Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
- Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагав від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.
- 9 липня Власов звільнив митників.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua