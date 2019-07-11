Зеленський не планує федералізацію

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Четвер, 11 липня 2019, 18:26

Джерело: брифінг Зеленського й Санду

Президент Володимир Зеленський запевнив прем’єр-міністерку Молдови Маю Санду, що не допустить федералізації, яку нав’язують Україні.

Пряма мова: "Україна і надалі надаватиме всеохопну підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з Придністровського врегулювання".

"Україна та Молдова об’єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації".

Історія питання:

Як раніше повідомлялося, новий уряд Молдови, за словами Санду, планує посилити співпрацю і вбачає стратегічне партнерство з Україною одним із наріжних каменів власної безпеки.

Знати більше:

Федералізація VS децентралізація

Сценарії децентралізації для новообраного президента

Українська правда

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Теми: Молдова Зеленський децентралізація


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