Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не планує федералізацію

Четвер, 11 липня 2019, 18:26

Джерело: брифінг Зеленського й Санду

Президент Володимир Зеленський запевнив прем’єр-міністерку Молдови Маю Санду, що не допустить федералізації, яку нав’язують Україні.

Пряма мова: "Україна і надалі надаватиме всеохопну підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з Придністровського врегулювання".

"Україна та Молдова об’єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації".

Історія питання:

Як раніше повідомлялося, новий уряд Молдови, за словами Санду, планує посилити співпрацю і вбачає стратегічне партнерство з Україною одним із наріжних каменів власної безпеки.

Знати більше:

Федералізація VS децентралізація

Сценарії децентралізації для новообраного президента

Українська правда
Теми: МолдоваЗеленськийдецентралізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: