Зеленский не планирует федерализации

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Четверг, 11 июля 2019, 18:26

Источник: брифинг Зеленского и Санду

Президент Владимир Зеленский заверил премьер-министра Молдовы Майю Санду, что не допустит федерализации, которую навязывают Украине.

Прямая речь: "Украина и в дальнейшем будет оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе Приднестровского урегулирования".

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации".

История вопроса:

Как ранее сообщалось, новое правительство Молдовы, по словам Санду, планирует усилить сотрудничество и видит стратегическое партнерство с Украиной краеугольным камнем своей безопасности.

Узнать больше:

Сценарии децентрализации для новоизбранного президента

Федерализация VS децентрализация

Украинская правда

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Темы: Молдова Зеленский децентрализация


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