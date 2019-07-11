Зеленский не планирует федерализации

Источник: брифинг Зеленского и Санду

Президент Владимир Зеленский заверил премьер-министра Молдовы Майю Санду, что не допустит федерализации, которую навязывают Украине.

Прямая речь: "Украина и в дальнейшем будет оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе Приднестровского урегулирования".

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации".

История вопроса:

Как ранее сообщалось, новое правительство Молдовы, по словам Санду, планирует усилить сотрудничество и видит стратегическое партнерство с Украиной краеугольным камнем своей безопасности.

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