ООС: бойовики били із забороненої зброї, поранили бійця
Четвер, 11 липня 2019, 20:25
У четвер окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.
За його даними, ворог вів обстріли із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що підрозділи ОС на обстріли з боку збройних формувань РФ "дали адекватну відповідь".
Українська правда