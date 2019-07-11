ООС: бойовики били із забороненої зброї, поранили бійця

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Четвер, 11 липня 2019, 20:25

У четвер окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.

За його даними, ворог вів обстріли із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що підрозділи ОС на обстріли з боку збройних формувань РФ "дали адекватну відповідь".

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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