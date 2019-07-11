ООС: боевики били с запрещенного оружия, ранили бойца

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Четверг, 11 июля 2019, 20:25

В четверг оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

По его данным, противник вел обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подразделения ОС на обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ "дали адекватный ответ".

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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