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В окупованому Криму вбили і закопали кримського татарина – журналіст

Четвер, 11 липня 2019, 23:21

Знайдено вбитим зниклого 10 липня кримського татарина Фахрі Мустафаєва.

Про це повідомляє у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.

"Зниклого вчора Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматноє", - розповідає він.

З розповідей рідних Наматуллаєв дізнався, що в середу вранці, приблизно о 9:00, після розмови телефоном Фахрі зібрався і поїхав. Сказав, що у справах до Сімферополя. Однак через півгодини з ним уже не було зв'язку.

За словами журналіста, Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька лишилися троє малолітніх дітей.

 

Нагадаємо:

  • Окупаційна влада Криму після незаконної анексії півострова Росією постійно переслідує кримських татар.

Українська правда

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Теми: Кримвбивствоокупація
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