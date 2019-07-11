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В оккупированном Крыму убили и закопали крымского татарина – журналист

Четверг, 11 июля 2019, 23:21

Найден убитым пропавший 10 июля крымский татарин Фахри Мустафаев.

Об этом сообщает в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мёртвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное", - рассказывает он.

Из рассказов родных Наматуллаев узнал, что в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

По словам журналиста, Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей.

 

Напомним:

  • Оккупационные власти Крыма после незаконной аннексии полуострова Россией постоянно преследуют крымских татар.

Украинская правда

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Темы: Крымубийствооккупация
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