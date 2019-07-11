В оккупированном Крыму убили и закопали крымского татарина – журналист
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Четверг, 11 июля 2019, 23:21
Найден убитым пропавший 10 июля крымский татарин Фахри Мустафаев.
Об этом сообщает в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.
"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мёртвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", - рассказывает он.
Из рассказов родных Наматуллаев узнал, что в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.
По словам журналиста, Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей.
Напомним:
- Оккупационные власти Крыма после незаконной аннексии полуострова Россией постоянно преследуют крымских татар.
Украинская правда
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