В оккупированном Крыму убили и закопали крымского татарина – журналист

Найден убитым пропавший 10 июля крымский татарин Фахри Мустафаев.

Об этом сообщает в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мёртвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное", - рассказывает он.

Из рассказов родных Наматуллаев узнал, что в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

По словам журналиста, Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей.

Напомним: