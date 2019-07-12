Окупанти обстріляли Чермалик, загинув мирний житель

4136 переглядів
П'ятниця, 12 липня 2019, 02:31

Під час ворожого артилерійського обстрілу  населеного пункту Чермалик отримав поранення і згодом помер місцевий житель.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Сьогодні, 11 липня, близько двадцять першої години в населеному пункті Чермалик, під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення громадянин України 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку. 

Військові повідомили, що медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели його евакуацію.

"Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у прес-центрі.

У штабі наголосили, що російські окупаційні підрозділи вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту.

Там додали, що бійці ООС придушили ворожу вогневу активність.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: бойовики били із забороненої зброї, поранили бійця 11 липня 2019, 20:25
На Донбасі ворог гатить із артилерії та мінометів: 11 обстрілів, 1 поранений 11 липня 2019, 12:53
Один військовий загинув і троє поранені – підсумки дня у зоні ООС 10 липня 2019, 19:50
Усі новини
Головні новини
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна
З'явився текст проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

історія

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви