Окупанти обстріляли Чермалик, загинув мирний житель

Під час ворожого артилерійського обстрілу населеного пункту Чермалик отримав поранення і згодом помер місцевий житель.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Сьогодні, 11 липня, близько двадцять першої години в населеному пункті Чермалик, під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення громадянин України 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.

Військові повідомили, що медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели його евакуацію.

"Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у прес-центрі.

У штабі наголосили, що російські окупаційні підрозділи вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту.

Там додали, що бійці ООС придушили ворожу вогневу активність.