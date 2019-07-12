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Оккупанты обстреляли Чермалык, погиб мирный житель

Пятница, 12 июля 2019, 02:31
Оккупанты обстреляли Чермалык, погиб мирный житель

Во время вражеского артиллерийского обстрела населенного пункта Чермалык получил ранения и вскоре погиб местный житель.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 11 июля, около двадцать первого часа в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Военные сообщили, что медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели его эвакуацию.

"Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре, от полученных травм мужчина скончался", - сообщили в пресс-центре.

В штабе отметили, что российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещеннного Минскими соглашениями, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта.

Там добавили, что бойцы ООС подавили вражескую огневую активность.

Темы: ООСбоевые действия
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