У Зеленського сумніваються, чи підписувати новий виборчий кодекс

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Укрінфором.

"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук.

Він нагадав про те, що Виборчий кодекс був ухвалений після 17 переголосування.

"Народили Виборчий кодекс, якого практично ніхто не бачив і не читав. Коли у мене питають, яке я маю відношення до Виборчого кодексу, я не можу сказати. Знаю виборчий кодекс, знаю 2,4 тисячі правок, а за що голосували депутати - я не знаю. Якась така система прийняття рішень дуже цікава", - наголосив представник глави держави.

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