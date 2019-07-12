У Зеленського сумніваються, чи підписувати новий виборчий кодекс
Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.
Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Укрінфором.
"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук.
Він нагадав про те, що Виборчий кодекс був ухвалений після 17 переголосування.
"Народили Виборчий кодекс, якого практично ніхто не бачив і не читав. Коли у мене питають, яке я маю відношення до Виборчого кодексу, я не можу сказати. Знаю виборчий кодекс, знаю 2,4 тисячі правок, а за що голосували депутати - я не знаю. Якась така система прийняття рішень дуже цікава", - наголосив представник глави держави.
Нагадуємо:
- Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.
- Проект Виборчого кодексу (№3112-1), запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.
- Цим документом, пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.
- Як пояснював один із ініціаторів законопроекту нардеп Леонід Ємець, йдеться про регіональні відкриті списки у 27 виборчих регіонах – і лідер політсили не зможе впливати на місце кандидата у виборчому списку.
- Наприкінці травня спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу у другому читанні.
- З 6 червня Рада розглядала правки до Виборчого кодексу, яких налічувалось 4568.
- Поки остаточно версія документи не опублікована.
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