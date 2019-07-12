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Війна на сході: 24 обстріли за добу, загинув один боєць ООС

П'ятниця, 12 липня 2019, 07:59

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;
- біля Широкиного – зі стрілецької зброї; 
- два рази неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 мм; 
- двічі околиці Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Харчовик – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- три рази поблизу Мар’їнки– з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- околиці Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 мм;
- в районі населеного пункту Лебединське – зі стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
- біля Березового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 7 разів:

- поблизу Новолуганського – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;
- тричі біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. Як зазначається, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 11 липня трьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби,12 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- біля Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету;
- поблизу Новотроїцького – з міномету калібру 82 мм;
- околиці Водяного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні два рази: неподалік Зайцевого з протитанкового ракетного комплексу таоколиці Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета.

Теми: ООСбойові дії
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