Война на востоке: 24 обстрела за сутки, погиб один боец ​​ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

- у Широкино - из стрелкового оружия;

- два раза неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- дважды окраины Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Марьинки- из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- у Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- окрестности Чермалыка - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

- в районе населенного пункта Лебединский - из стрелкового оружия;

- вблизи Новомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- у Березового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 7 раз:

- вблизи Новолуганского - из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

- трижды у Зайцевого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток, 12 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

- у Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм;

- окраины Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза: неподалеку Зайцевого из противотанкового ракетного комплекса и окраины Майского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.