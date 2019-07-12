З'явився текст проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників

На сайті Верховної Ради опублікований текст законопроекту про очищення влади, анонсований президентом Володимиром Зеленським, який передбачає масову люстрацію представників влади за часів президентства Петра Порошенка.

Документ №10444 опублікований від 11 липня.

При цьому нинішній склад парламенту вже не зможе його розглянути, і законопроект доведеться вносити знову з початком роботи нового складу Ради.

Згідно з документом, люструвати Зеленський пропонує всіх посадовців у період з 2014 по 2019 роки від президента Петра Порошенка до сільських старост, які не були звільнені за власним бажанням.

Зокрема, люстрація не торкнеться осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на Донбасі.

У законопроекті вказується, що заходи з очищення влади здійснюються щодо:

президента, голови Верховної Ради, першого заступника і заступника голови Верховної Ради, народного депутата, Прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра , а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, їх перших заступників, заступників;

, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, їх перших заступників, заступників; членів Вищої ради юстиції, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його заступника;

інших посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, включаючи керівництво Генпрокуратури і місцевих прокуратур, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, РНБО і т.д.

Крім того до списку люстрованих ввійдуть і виборні посади.

Тобто, кандидати у народні депутати України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост президента, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост.

У документі вказується, що Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост президента або кандидата у нардепи за умови отримання ряду документів, у тому числі, заяви про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Якщо кандидат надав недостовірні відомості про нього в реєстрі люстрованих, то ЦВК ухвалює рішення про скасування його реєстрації на пост президента або нардепа.

Ochyshennya Vlady 2014 2019 (PDF)

Ochyshennya Vlady 2014 2019 (Text) ​

В обгрунтуванні законопроекту повідомляється, що необхідність ухвалення подібного закону – це не тільки питання відновлення суспільної довіри до державної влади, але й питання державної безпеки.

"Люстраційний процес з його специфічними ознаками, притаманними Україні, полягає в тому, що за змістом люстраційних процедур, закладених у діючому Законі України "Про очищення влади", наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію Закону "Про очищення влади"", - сказано у документі.

Зазначається, що колишні посадовці чинять тиск, щоб не допустити завершення вже розпочатих процесів люстрації або ж проведення люстрації взагалі.

"З метою припинення у подальшому зловживання владою, своїм службовим становищем під час виконання посадових обов’язків, уникнення відповідальності за дії, що спрямовані на власне збагачення, законопроектом розширено категорії посад щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), а також уточнені деякі критерії здійснення очищення влади", - йдеться у пояснювальній записці.

Проектом пропонується внести низку суттєвих змін не тільки до Закону України "Про очищення влади", а також до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Документ підписав голова офісу президента Андрій Богдан.

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