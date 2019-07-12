Появился текст проекта Зеленского о массовой люстрации чиновников
На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко.
Документ №10444 опубликован от 11 июля.
При этом нынешний состав парламента уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава Рады.
Согласно документу, люстрировать Зеленский предлагает всех должностных лиц в период с 2014 по 2019 годы от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были уволены по собственному желанию.
В частности, люстрация не коснется лиц, признанных участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.
В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:
- президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра Украины, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, Председателя Национального банка, Председателя Антимонопольного комитета, Председателя Фонда государственного имущества, Председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей;
- членов Высшего совета юстиции, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судей, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;
- других должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, включая руководство Генпрокуратуры и местных прокуратур, Службы безопасности, Службы внешней разведки, СНБО и т.д.
Кроме того в список люстрованих войдут и выборные должности.
То есть, кандидаты в народные депутаты, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост президента, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.
В документе указывается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидата на пост президента или кандидата в нардепы при условии получения ряда документов, в том числе, заявления о наличии сведений о нем в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти" .
Если кандидат предоставил недостоверные сведения о нем в реестре люстрованих, то ЦИК принимает решение об отмене его регистрации на пост президента или нардепа.
В обосновании законопроекта говорится, что необходимость принятия подобного закона - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности.
"Люстрационный процесс с его специфическими признаками, присущими Украине, заключается в том, что по содержанию люстрационных процедур, заложенных в действующем Законе Украины "Об очистке власти", пока значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологией и критериями подпадают под действие Закона "Об очистке власти"", - говорится в документе.
Отмечается, что бывшие должностные лица оказывают давление, чтобы не допустить завершения уже начатых процессов люстрации или проведения люстрации вообще.
"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти", - говорится в пояснительной записке.
Проектом предлагается внести ряд существенных изменений не только в Закон Украины "Об очистке власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" .
Документ подписал председатель офиса президента Андрей Богдан.
Напомним:
- 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
- Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Владимира Зеленского.
- Ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.