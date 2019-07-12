Появился текст проекта Зеленского о массовой люстрации чиновников

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко.

Документ №10444 опубликован от 11 июля.

При этом нынешний состав парламента уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава Рады.

Согласно документу, люстрировать Зеленский предлагает всех должностных лиц в период с 2014 по 2019 годы от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были уволены по собственному желанию.

В частности, люстрация не коснется лиц, признанных участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:

президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра , первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра Украины, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, Председателя Национального банка, Председателя Антимонопольного комитета, Председателя Фонда государственного имущества, Председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей;

, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра Украины, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, Председателя Национального банка, Председателя Антимонопольного комитета, Председателя Фонда государственного имущества, Председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей; членов Высшего совета юстиции, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судей, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

других должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, включая руководство Генпрокуратуры и местных прокуратур, Службы безопасности, Службы внешней разведки, СНБО и т.д.

Кроме того в список люстрованих войдут и выборные должности.

То есть, кандидаты в народные депутаты, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост президента, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

В документе указывается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидата на пост президента или кандидата в нардепы при условии получения ряда документов, в том числе, заявления о наличии сведений о нем в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти" .

Если кандидат предоставил недостоверные сведения о нем в реестре люстрованих, то ЦИК принимает решение об отмене его регистрации на пост президента или нардепа.

Ochyshennya Vlady 2014 2019 (PDF)

Ochyshennya Vlady 2014 2019 (Text) ​

В обосновании законопроекта говорится, что необходимость принятия подобного закона - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности.

"Люстрационный процесс с его специфическими признаками, присущими Украине, заключается в том, что по содержанию люстрационных процедур, заложенных в действующем Законе Украины "Об очистке власти", пока значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологией и критериями подпадают под действие Закона "Об очистке власти"", - говорится в документе.

Отмечается, что бывшие должностные лица оказывают давление, чтобы не допустить завершения уже начатых процессов люстрации или проведения люстрации вообще.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти", - говорится в пояснительной записке.

Проектом предлагается внести ряд существенных изменений не только в Закон Украины "Об очистке власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" .

Документ подписал председатель офиса президента Андрей Богдан.

Напомним: