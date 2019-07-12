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Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію

П'ятниця, 12 липня 2019, 13:26
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Фото president.gov.ua

Посли країн "Великої сімки" G7 підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але відзначають відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву послів G7.

"Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер", - йдеться у заяві в Twitter. 

"Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", - зазначається в заяві.

Нагадаємо:

  • 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
  • Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: G7Зеленськийлюстрація
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