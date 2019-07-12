Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Посли країн "Великої сімки" G7 підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але відзначають відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву послів G7.
"Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер", - йдеться у заяві в Twitter.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/QpFISahMOv— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 12 липня 2019 р.
Déclaration des ambassadeurs du G7 pic.twitter.com/zn5RIp8HfA— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 12 липня 2019 р.
"Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", - зазначається в заяві.
Нагадаємо:
- 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
- Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.
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