Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію

Посли країн "Великої сімки" G7 підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але відзначають відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву послів G7.

"Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер", - йдеться у заяві в Twitter.

Déclaration des ambassadeurs du G7 pic.twitter.com/zn5RIp8HfA — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 12 липня 2019 р.

"Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", - зазначається в заяві.

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