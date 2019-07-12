Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации

Послы стран "Большой семерки" (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление послов G7.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер", - говорится в заявлении в Twitter.

Déclaration des ambassadeurs du G7 pic.twitter.com/zn5RIp8HfA — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 12 липня 2019 р.

"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после революции достоинства", - отмечается в заявлении.

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