Парубій закрив останнє засідання Ради 8 скликання

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту.

Це відбулося у п'ятницю, в останній день пленарного засідання парламенту.

Зранку 12 липня парламент почав роботу з запізненням, через малу кількість зареєстрованих депутатів. Спочатку у Раді зареєструвалося 203 нардепи.

Під загальний сміх присутніх Парубій оголосив: "Давайте, колеги, доб'ємо до 226-ти. Запросіть усіх у зал".

Після цього зареєструвалося 217 парламентарів і вже з третьої спроби у сесійній залі зареєструвалися 229 нардепів.

Розпочали роботу з години запитань до уряду. Проте представників Кабінету міністрів теж було небагато.

Представляв уряд віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, який розповів про реформу децентралізації, а потім відповів на запитання нардепів, яких теж ставало все менше.

Після години запитань до уряду парламентарі розглянули проект постанови 3112-1-П щодо скасування рішення про ухвалення Виборчого кодексу, який подали представники групи "Партія Відродження".

Голосування за проект було провалене, за нього віддали свої голоси лише два нардепи з необхідних 226.

Оголосивши запити нардепів, у Раді оголосили про завершення сесії. На той момент у сесійній залі було всього кілька десятків депутатів.

На закриття приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду.

З завершальною промовою виступив спікер, який заявив, що за ці роки парламентарі показали велику результативність

За його словами, за цей час було проведено 580 пленарних засідань, ухвалено 2734 законодавчі акти, 977 законів та кодексів у цілому.

"Це статистика, яка демонструє результат… Але ми пам'ятаємо, як часто з усіх сил нам доводилось об'єднати всіх, щоб вийти на успішне реформаторське рішення… Ми захищали країну від агресора і водночас реформували країну в усіх сферах життя", - сказав Парубій.

Він перерахував ряд важливих рішень, ухвалених Радою.

Зокрема, створення відкритої системи електронного декларування, Вищого антикорупційного суду, ухвалення закону про українську мову та інші.

Також він додав, що завдяки спільній координації президента Петра Порошенка, парламенту та МЗС вдавалося утримувати санкції проти РФ.

"Нас багато критикують і напевно є за що. Нам доводилось працювати у відчайдушних умовах усі ці роки.... Але кожен з депутатів розумів відповідальність, яка була перед нами", - заявив Парубій.

"...Незважаючи на всі абсурдні ідеї, зачистити поле від тих, хто ці 5 років захищав Україну, і саме такі ідеї озвучив вчора президент, історія дасть оцінку нашим діям... Ми будували сучасний український дім", - сказав спікер.

Він подякував нардепам за спільну, успішну роботу.

Згадав він і екс-прем'єра Арсенія Яценюка, і нинішнього прем'єра Володимир Гройсмана і подякував їх, що працювали з парламентом і президентом як одна команда.

Безпосередньо він подякував Порошенку "за енергію і величезні зусилля у відбудові української армії, отриманні томосу" і за інші заслуги.

Парубій додав, хто б не був у парламенті після виборів, вони (старі нардепи - ред.) будуть захищати Україну і її державність не тільки у Раді, а й "на майданах".

На завершення виступив Гройсман, який подякував парламентарям за спільну успішну роботу у розбудові "європейської держави".

Після цього Парубій оголосив про закриття останнього пленарного засідання Верховної ради 8 скликання і у залі пролунав Гімн.

фото Мар'яни П'єцух

До 19 липня нардепи ще працюватимуть у комітетах.

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