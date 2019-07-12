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Парубий закрыл последнее заседание Рады 8 созыва

Пятница, 12 июля 2019, 13:31

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий торжественно закрыл десятую сессию парламента.

Это произошло в пятницу, в последний день заседания парламента.

Утром 12 июля парламент начал работу с опозданием, из-за малого количества зарегистрированных депутатов. Сначала в Раде зарегистрировалось 203 нардепа.

Под общий смех присутствующих Парубий объявил: "Давайте, коллеги, добьем до 226-ти. Пригласите всех в зал".

После этого зарегистрировалось 217 парламентариев и уже с третьей попытки в сессионном зале зарегистрировались 229 нардепов.

Начали работу с часа вопросов к правительству. Однако представителей Кабинета министров тоже было немного.

Представлял правительство вице-премьер-министр Геннадий Зубко, который рассказал о реформе децентрализации, а затем ответил на вопросы нардепов, которых тоже становилось все меньше.

После часа вопросов к правительству парламентарии рассмотрели проект постановления 3112-1-П отмены решения  о принятии Избирательного кодекса, который подали представители группы "Партия Возрождение".

Голосование за проект было провалено, за него отдали свои голоса лишь два нардепа при необходимых 226.

Огласив запросы нардепов, в Раде объявили о завершении сессии.На тот момент в сессионном зале было всего несколько десятков депутатов.

На закрытие приехал премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.

С завершающей речью выступил спикер, который заявил, что за эти годы парламентарии показали большую результативность

По его словам, за это время было проведено 580 пленарных заседаний, принято 2734 законодательных актов, 977 законов и кодексов в целом.

"Это статистика, которая демонстрирует результат... Но мы помним, как часто изо всех сил нам приходилось объединять всех, чтобы выйти на успешное реформаторское решение... Мы защищали страну от агрессора и одновременно реформировали страну во всех сферах жизни", - сказал Парубий.

Он перечислил ряд важных решений, принятых Радой.

В частности, создание открытой системы электронного декларирования, Высшего антикоррупционного суда, принятие закона об украинском языке и другие.

Также он добавил, что благодаря совместной координации президента Петра Порошенко, парламента и МИДа удавалось удерживать санкции против РФ.

"Нас много критикуют и наверняка есть за что. Нам приходилось работать в отчаянных условиях все эти годы... Но каждый из депутатов понимал ответственность, которая была перед нами", - заявил Парубий.

"... Несмотря на все абсурдные идеи, зачистить поле от тех, кто эти 5 лет защищал Украину, и именно такие идеи озвучил вчера президент, история даст оценку нашим действиям... Мы строили современный украинский дом", - сказал спикер.

Он поблагодарил нардепов за общую, успешную работу.

Вспомнил он и экс-премьера Арсения Яценюка, и нынешнего премьера Владимира Гройсмана и поблагодарил их, за то, что работали с парламентом и президентом как одна команда.

Непосредственно он поблагодарил Порошенко "за энергию и огромные усилия в восстановлении украинской армии, получении томоса" и за другие заслуги.

Парубий добавил, кто бы ни был в парламенте после выборов, они (старые нардепы - ред.) будут защищать Украину и ее государственность не только в Раде, но и "на майданах".

В завершение выступил Гройсман, который поблагодарил парламентариев за совместную успешную работу в развитии " европейского государства".

После этого Парубий объявил о закрытии последнего пленарного заседания Верховной Рады 8 созыва и в зале прозвучал Гимн.

 
фото Марьяны Пьецух

До 19 июля нардепы еще будут работать в комитетах.

Напомним:

  • 21 июля пройдут досрочные выборы нардепов Верховной Рады.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная РадаПарубий
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