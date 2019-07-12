Скорочення кількості нардепів: у Зеленського зважать всі плюси й мінуси

Джерело: сайт президента

У відповідь на петицію про зменшення кількості народних депутатів у Верховній Раді президент Володимир Зеленський пообіцяв, що це питання розгляне його консультативно-дорадчий орган.

Текст петиції: "Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік".

Відповідь Зеленського: "Склад (Ради – ред.) обумовлений не тільки навантаженням на державний бюджет, а й низкою інших критеріїв, зокрема, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту. З огляду на зазначене та враховуючи те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради потребує виваженого, ґрунтовного аналізу та наукового підходу".

"Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради пов’язана із необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення порушеного питання здійснюватиметься Комісією з питань правової реформи. Висловлюю вдячність за звернення з актуальним питанням та пропозицією щодо його вирішення".

Деталі: Петиція №22/053544-еп набрала понад 25 тисяч голосів упродовж місяця.

Склад Ради у кількості 450 депутатів прописаний у ч.1 ст. 76 Конституції України.

21 червня Зеленський указом № 421 створив Комісію з питань правової реформи. Це, офіційно, консультативно-дорадчий орган при президенті. Комісія зокрема вносить пропозиції главі держави щодо змін до Конституції.

Історія питання:

Прем’єр-міністр і кандидат на парламентських виборах Володимир Гройсман у червні також заявляв про підтримку скорочення складу Ради, щоправда, не до 100, а 250 депутатів.

За його словами, якщо депутати внесуть необхідні зміни до Конституції, мають відбутися ще одні дострокові вибори після виборів 21 липня.