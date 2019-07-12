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Сокращение количества нардепов: у Зеленского взвесят плюсы и минусы

Пятница, 12 июля 2019, 14:17

Источник: сайт президента

В ответ на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде президент Владимир Зеленский пообещал, что этот вопрос рассмотрит его консультативно-совещательный орган.

Текст петиции: "Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым является 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек".

Ответ Зеленского: "Состав (Рады - ред.) обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента. Учитывая указанное и то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода".

"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы. Выражаю благодарность за обращение с актуальным вопросом и предложением по его решению".

Детали: Петиция №22/053544-эп набрала более 25 тысяч голосов в течение месяца.

Состав Рады в количестве 450 депутатов прописан в ч.1 ст. 76 Конституции Украины.

21 июня Зеленский указом № 421 создал Комиссию по вопросам правовой реформы. Это, официально, консультативно-совещательный орган при президенте. Комиссия, в частности, отвечает за предложения главе государства о внесении изменений в Конституцию.

История вопроса:

Премьер-министр и кандидат на парламентских выборах Владимир Гройсман в июне также заявлял о поддержке сокращения состава Рады, правда, не до 100, а 250 депутатов.

По его словам, если депутаты внесут необходимые изменения в Конституцию, должны состояться еще одни досрочные выборы после выборов 21 июля.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Радапетиция
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