Легалізація марихуани і одностатеві шлюби: в "Слузі народу" йдуть глибокі дискусії
П'ятниця, 12 липня 2019, 16:15
У партії "Слуга народу" поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.
Про це сказав в інтерв'ю журналу НВ голова політсили Дмитро Разумков.
"Це складне питання, з якого у нас ідуть глибокі внутрішньопартійні дискусії. Ми розуміємо, що якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений", – сказав Разумков.
"Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов’язково проінформуємо громадськість", – запевнив він.
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Нагадаємо:
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