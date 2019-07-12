Легалізація марихуани і одностатеві шлюби: в "Слузі народу" йдуть глибокі дискусії

У партії "Слуга народу" поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Про це сказав в інтерв'ю журналу НВ голова політсили Дмитро Разумков.

"Це складне питання, з якого у нас ідуть глибокі внутрішньопартійні дискусії. Ми розуміємо, що якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений", – сказав Разумков.

"Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов’язково проінформуємо громадськість", – запевнив він.

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