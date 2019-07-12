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Легалізація марихуани і одностатеві шлюби: в "Слузі народу" йдуть глибокі дискусії

П'ятниця, 12 липня 2019, 16:15

У партії "Слуга народу" поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Про це сказав в інтерв'ю журналу НВ голова політсили Дмитро Разумков.

"Це складне питання, з якого у нас ідуть глибокі внутрішньопартійні дискусії. Ми розуміємо, що якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений", – сказав Разумков.

"Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов’язково проінформуємо громадськість", – запевнив він.

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Нагадаємо: 

  • Документ, який має умовну назву "законопроект про право на життя", має на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани.
  • 15 травня комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.
  • 20 травня понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу.
  • 12 липня Верховна Рада завершила сесійну роботу 8 скликання.
  • Стаття 95 регламенту Верховної Ради говорить, що законопроекти, не прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються парламентом нового скликання.

"Українська правда" у Threads

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