Легализация марихуаны и однополые браки: в "Слуге народа" пока идут дискуссии

В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом сказал в интервью журналу НВ глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков.

"Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заверил он.

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Напомним: