Легализация марихуаны и однополые браки: в "Слуге народа" пока идут дискуссии
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Пятница, 12 июля 2019, 16:15
В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.
Об этом сказал в интервью журналу НВ глава политсилы Дмитрий Разумков.
"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков.
"Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заверил он.
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