Легализация марихуаны и однополые браки: в "Слуге народа" пока идут дискуссии
Пятница, 12 июля 2019, 16:15
В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.
Об этом сказал в интервью журналу НВ глава политсилы Дмитрий Разумков.
"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков.
"Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заверил он.
Читайте также: "Легализация медицинской марихуаны: почему пациенты и врачи этого требуют. Объясняет Супрун"
Напомним:
- Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.
- 15 мая комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.
- 20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.
- 12 июля Верховная Рада завершила сессионный работу 8 созыва.
- Статья 95 регламента Верховной Радой гласит, что законопроекты, не принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом чтении, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются парламентом нового созыва.