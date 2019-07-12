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Легализация марихуаны и однополые браки: в "Слуге народа" пока идут дискуссии

Пятница, 12 июля 2019, 16:15

В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом сказал в интервью журналу НВ глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков.

"Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заверил он.

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Напомним:

  • Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.
  • 15 мая комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.
  • 20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. 
  • 12 июля Верховная Рада завершила сессионный работу 8 созыва.
  • Статья 95 регламента Верховной Радой гласит, что законопроекты, не принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом чтении, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются парламентом нового созыва.

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