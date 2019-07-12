Легализация марихуаны и однополые браки: в "Слуге народа" пока идут дискуссии

425 просмотров
Пятница, 12 июля 2019, 16:15

В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом сказал в интервью журналу НВ глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков.

"Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заверил он.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом
Зеленский хочет, чтобы предшественников не было на выборах и среди адвокатов
Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского относительно его люстрации
Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации
Все новости
улыбнитесь!

20 самых смешных мемов о сне в которых каждый узнает себя

Фото

20 случайных фото Google Street View

еда

Что стоит знать о шоколадных вкусностях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів