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Кличко прокоментував "трамвайну" розмову із Зеленським

П'ятниця, 12 липня 2019, 20:40

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пояснив принципи відбору постачальників трамваїв для столиці.

Про це повідомляється на сайті міського голови.

На претензію Зеленського, що Київ віддає перевагу закордонним виробникам, а не вітчизняним, Кличко відповів, що місто купує і українські трамваї та, коли закуповує новий транспорт, керується співвідношенням ціна-якість.

"Ми придбали для Києва і польські трамваї всесвітньо відомої компанії PESA, і українські - Львівського заводу "Електрон" і "Татра-Юг" (Дніпро)", - зазначив Кличко.

"Всі 47 польських трамваїв - сучасних, 4-го покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і WI-FI - курсують на лінії швидкісного трамваю. До вітчизняних же, на жаль, є питання. З 10-ти львівських трамваїв половину постійно ремонтуємо", - додав він.

Щодо іншої вимоги президента – заплатити за трамваї виробнику з Дніпра – мер зазначив наступне:

"У "Татра-Юг" ми купили поки один трамвай і внесли за нього передоплату 10 мільйонів гривень. Залишок, і підприємство про це знає, заплатимо після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради".

Крім того, розповів Кличко, "Татра-Юг" виграла тендер на поставку ще 10  трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині.

"На них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради при коригуванні бюджету", - зауважив Кличко.

Міський голова додав, що ключовою вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога.

"Це вимога сучасних норм - зручність для людей з інвалідністю. А ще два роки тому "Татра-Юг" таких трамваїв запропонувати не могла", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу у Дніпрі про те, що столична влада не заплатила за поставлені трамваї. Також президента обурило, що виробник хотів брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі.
  • З цього приводу Зеленський зателефонував Кличку.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВіталій Кличкоскандалтранспорт
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