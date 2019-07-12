Кличко прокоментував "трамвайну" розмову із Зеленським
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пояснив принципи відбору постачальників трамваїв для столиці.
Про це повідомляється на сайті міського голови.
На претензію Зеленського, що Київ віддає перевагу закордонним виробникам, а не вітчизняним, Кличко відповів, що місто купує і українські трамваї та, коли закуповує новий транспорт, керується співвідношенням ціна-якість.
"Ми придбали для Києва і польські трамваї всесвітньо відомої компанії PESA, і українські - Львівського заводу "Електрон" і "Татра-Юг" (Дніпро)", - зазначив Кличко.
"Всі 47 польських трамваїв - сучасних, 4-го покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і WI-FI - курсують на лінії швидкісного трамваю. До вітчизняних же, на жаль, є питання. З 10-ти львівських трамваїв половину постійно ремонтуємо", - додав він.
Щодо іншої вимоги президента – заплатити за трамваї виробнику з Дніпра – мер зазначив наступне:
"У "Татра-Юг" ми купили поки один трамвай і внесли за нього передоплату 10 мільйонів гривень. Залишок, і підприємство про це знає, заплатимо після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради".
Крім того, розповів Кличко, "Татра-Юг" виграла тендер на поставку ще 10 трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині.
"На них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради при коригуванні бюджету", - зауважив Кличко.
Міський голова додав, що ключовою вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога.
"Це вимога сучасних норм - зручність для людей з інвалідністю. А ще два роки тому "Татра-Юг" таких трамваїв запропонувати не могла", - сказав він.
Нагадаємо:
- Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу у Дніпрі про те, що столична влада не заплатила за поставлені трамваї. Також президента обурило, що виробник хотів брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі.
- З цього приводу Зеленський зателефонував Кличку.
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