Кличко прокомментировал "трамвайную" беседу с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским объяснил принципы отбора поставщиков трамваев для столицы.

Об этом сообщается на сайте городского председателя.

На претензию Зеленского, что Киев отдает предпочтение зарубежным производителям, а не отечественным, Кличко ответил, что город покупает и украинские трамваи и, когда закупает новый транспорт, руководствуется соотношением цена-качество.

"Мы приобрели для Киева и польские трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода "Электрон" и "Татра-Юг" (Днепр)", - отметил Кличко.

"Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев половину постоянно ремонтируем", - добавил он.

Касательно другого требования президента - заплатить за трамваи производителю из Днепра - мэр отметил следующее:

"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн гривень. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета".

Кроме того, рассказал Кличко, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине.

"На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол.

"Это требование современных норм - удобство для людей с инвалидностью. А еще два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не могла", - сказал он.

Напомним: