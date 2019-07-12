Кличко прокомментировал "трамвайную" беседу с Зеленским
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским объяснил принципы отбора поставщиков трамваев для столицы.
Об этом сообщается на сайте городского председателя.
На претензию Зеленского, что Киев отдает предпочтение зарубежным производителям, а не отечественным, Кличко ответил, что город покупает и украинские трамваи и, когда закупает новый транспорт, руководствуется соотношением цена-качество.
"Мы приобрели для Киева и польские трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода "Электрон" и "Татра-Юг" (Днепр)", - отметил Кличко.
"Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев половину постоянно ремонтируем", - добавил он.
Касательно другого требования президента - заплатить за трамваи производителю из Днепра - мэр отметил следующее:
"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн гривень. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета".
Кроме того, рассказал Кличко, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине.
"На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - отметил Кличко.
Мэр добавил, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол.
"Это требование современных норм - удобство для людей с инвалидностью. А еще два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не могла", - сказал он.
Напомним:
- Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатили за поставленные трамваи. Также президента возмутило, что производитель хотел участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие.
- По этому поводу Зеленский позвонил Кличко.
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