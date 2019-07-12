Зеленський з Дніпра подзвонив Кличку через трамваї

Джерело: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу у Дніпрі про те, що столична влада не заплатила за поставлені трамваї, і зателефонував через це міському голові Києва Віталію Кличку.

Пряма мова: "Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам (Кличку – УП)".

"Але найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо".

Деталі: Скаргу на владу Києва Зеленський отримав від працівників ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова".

Сайт президента зазначає, що він "одразу зателефонував меру столиці".

фото: прес-служба президента

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