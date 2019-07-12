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Зеленський з Дніпра подзвонив Кличку через трамваї

П'ятниця, 12 липня 2019, 17:47

Джерело: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу у Дніпрі про те, що столична влада не заплатила за поставлені трамваї, і зателефонував через це міському голові Києва Віталію Кличку.

Пряма мова: "Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам (Кличку – УП)".

"Але найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо".

Деталі: Скаргу на владу Києва Зеленський отримав від працівників ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова". 

Сайт президента зазначає, що він "одразу зателефонував меру столиці".

 
фото: прес-служба президента

Історія питання:

  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • Крім того, у травні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про розмежування функцій і повноважень київського міського голови та голови КМДА.
  • 11 липня Кличко заявив, що зустрівся із Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.
  • Посади мера Києва і голови КМДА законодавчо розділили за часів президента Віктора Януковича у листопаді 2010 року.
  • Тоді посада мера, якій залишили менше повноважень, залишилась у Леоніда Черновецького, а КМДА очолив ставленик Януковича Олександр Попов.
  • У 2014 на виборах мера Києва переміг Віталій Кличко.
  • У червні 2014 року після складання Кличком присяги мера, президент Петро Порошенко призначив його також головою КМДА.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВіталій КличкоДніпро
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