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Під посольством Італії акція протесту: вимагають звільнити нацгвардійця

П'ятниця, 12 липня 2019, 22:59

Близько 300 осіб проводять акцію протесту під посольством Італії в Києві на вулиці Ярославів Вал з вимогою звільнити військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Учасники акції протесту принесли під посольство Італії 24 порожні коробки з-під піци і банер з написом "FreeMarkiv" і залишили їх біля порогу диппредставництва.

 
Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Мітингувальники скандували "Свободу Віталію Марківу".

 
Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Нагадаємо: 

  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа і засудив його до 24 років ув'язнення. Вирок виявився на 7 років довшим, ніж просила прокуратура (17 років).
  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • Військовий відкидав обвинувачення і заперечив свою причетність до смерті Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.
  • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.

Теми: в'язницяНацгвардіяІталіямітингиКиїв
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