Під посольством Італії акція протесту: вимагають звільнити нацгвардійця

Близько 300 осіб проводять акцію протесту під посольством Італії в Києві на вулиці Ярославів Вал з вимогою звільнити військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Учасники акції протесту принесли під посольство Італії 24 порожні коробки з-під піци і банер з написом "FreeMarkiv" і залишили їх біля порогу диппредставництва.

Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Мітингувальники скандували "Свободу Віталію Марківу".

Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

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