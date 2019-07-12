Під посольством Італії акція протесту: вимагають звільнити нацгвардійця
П'ятниця, 12 липня 2019, 22:59
Близько 300 осіб проводять акцію протесту під посольством Італії в Києві на вулиці Ярославів Вал з вимогою звільнити військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років ув'язнення.
Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".
Учасники акції протесту принесли під посольство Італії 24 порожні коробки з-під піци і банер з написом "FreeMarkiv" і залишили їх біля порогу диппредставництва.
Мітингувальники скандували "Свободу Віталію Марківу".
Нагадаємо:
- 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа і засудив його до 24 років ув'язнення. Вирок виявився на 7 років довшим, ніж просила прокуратура (17 років).
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
- Військовий відкидав обвинувачення і заперечив свою причетність до смерті Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.