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Под посольством Италии акция протеста: требуют освободить нацгвардейца

Пятница, 12 июля 2019, 22:59

Около 300 человек проводят акцию протеста под посольством Италии в Киеве на улице Ярославов Вал с требованием освободить военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Участники акции протеста принесли под посольство Италии 24 пустые коробки из-под пиццы и баннер с надписью "FreeMarkiv"и оставили их у порога диппредставительства.

 
Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Митингующие скандировали "Свободу Виталию Маркиву".

 
Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Напомним:

  • 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива и приговорил его к 24 годам тюрьмы. Приговор оказался на 7 лет большим, чем просила прокуратура (17 лет).
  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.

Темы: тюрьмаНацгвардияИталиямитингиКиев
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