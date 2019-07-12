Под посольством Италии акция протеста: требуют освободить нацгвардейца

Около 300 человек проводят акцию протеста под посольством Италии в Киеве на улице Ярославов Вал с требованием освободить военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Участники акции протеста принесли под посольство Италии 24 пустые коробки из-под пиццы и баннер с надписью "FreeMarkiv"и оставили их у порога диппредставительства.

Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Митингующие скандировали "Свободу Виталию Маркиву".

Фото: Vitalii Ovcharenko / Facebook

Напомним: