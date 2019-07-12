Под посольством Италии акция протеста: требуют освободить нацгвардейца
Пятница, 12 июля 2019, 22:59
Около 300 человек проводят акцию протеста под посольством Италии в Киеве на улице Ярославов Вал с требованием освободить военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
Участники акции протеста принесли под посольство Италии 24 пустые коробки из-под пиццы и баннер с надписью "FreeMarkiv"и оставили их у порога диппредставительства.
Митингующие скандировали "Свободу Виталию Маркиву".
Напомним:
- 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива и приговорил его к 24 годам тюрьмы. Приговор оказался на 7 лет большим, чем просила прокуратура (17 лет).
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
- Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
- Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.