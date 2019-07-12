День на сході: Бойовики гатили з ПТРК, травмовані двоє військових
П'ятниця, 12 липня 2019, 23:31
Протягом п’ятниці окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.
За його даними, збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали бойове травмування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що на обстріли ворога підрозділи ООС "дали адекватну відповідь".
Українська правда