День на востоке: боевики били из ПТРК, травмированы двое военных
Пятница, 12 июля 2019, 23:31
В течение пятницы оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.
По его данным, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевое травмирование", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на обстрелы врага подразделения ООС "дали адекватный ответ".
Украинская правда