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День на востоке: боевики били из ПТРК, травмированы двое военных

Пятница, 12 июля 2019, 23:31

В течение пятницы оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

По его данным, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на обстрелы врага подразделения ООС "дали адекватный ответ".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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