Філатов про парі з Зеленським: Хотіли кіно? Отримуйте

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував своє парі з президентом Володимиром Зеленським, пообіцявши піти у відставку, якщо Центральний міст міста не відремонтують до 14 вересня.

Про це він написав у Facebook.

"Я дуже азартна і одночасно медійна людина. А ще я ніколи не тримався за посаду... Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Отримуйте", - заявив Філатов.

Він додав, що у разі його перемоги Зеленський має приїхати в Дніпро на День міста (14 вересня - ред.) і вони "вип'ють по чарці".

"Взагалі-то я хотів попросити грошей для міста. Але ... З урахуванням того, що Володимир Зеленський сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, то це була б нахабство", - написав мер Дніпра.

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