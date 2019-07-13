Філатов про парі з Зеленським: Хотіли кіно? Отримуйте
Субота, 13 липня 2019, 00:10
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував своє парі з президентом Володимиром Зеленським, пообіцявши піти у відставку, якщо Центральний міст міста не відремонтують до 14 вересня.
Про це він написав у Facebook.
"Я дуже азартна і одночасно медійна людина. А ще я ніколи не тримався за посаду... Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Отримуйте", - заявив Філатов.
Він додав, що у разі його перемоги Зеленський має приїхати в Дніпро на День міста (14 вересня - ред.) і вони "вип'ють по чарці".
"Взагалі-то я хотів попросити грошей для міста. Але ... З урахуванням того, що Володимир Зеленський сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, то це була б нахабство", - написав мер Дніпра.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
- Центральний міст, або Новий міст (автодорожній міст №2), який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, був відкритий у 1966 році. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році.
Українська правда