Филатов о паре с Зеленским: Хотели кино? Получайте
Суббота, 13 июля 2019, 00:10
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал свое пари с президентом Владимиром Зеленским, пообещав уйти в отставку, если Центральный мост города не отремонтируют до 14 сентября.
Об этом он написал в Facebook.
"Я очень азартный и одновременно медийный человек. А еще я никогда не держался за должность ... Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", - заявил Филатов.
Он добавил, что в случае его победы Зеленский приедет в Днепр на День города (14 сентября - ред.) и они "выпьют по рюмке".
"Вообще-то я хотел попросить денег для города. Но ... С учетом того, что Владимир Зеленский сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки, то это была бы наглость", - написал мэр Днепра.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.
- Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.
Украинская правда