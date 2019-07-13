Филатов о паре с Зеленским: Хотели кино? Получайте

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Суббота, 13 июля 2019, 00:10

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал свое пари с президентом Владимиром Зеленским, пообещав уйти в отставку, если Центральный мост города не отремонтируют до 14 сентября.

Об этом он написал в Facebook.

"Я очень азартный и одновременно медийный человек. А еще я никогда не держался за должность ... Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", - заявил Филатов.

Он добавил, что в случае его победы Зеленский приедет в Днепр на День города (14 сентября - ред.) и они "выпьют по рюмке".

"Вообще-то я хотел попросить денег для города. Но ... С учетом того, что Владимир Зеленский сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки, то это была бы наглость", - написал мэр Днепра.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.
  • Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Украинская правда

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Темы: Филатов Днепр Зеленский


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