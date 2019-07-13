Росію зобов’язали провести незалежний медогляд політв’язня Бекірова - адвокат 

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого Кремль безпідставно тримає у СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє адвокат Олексій Ладін, передає Крим.Реалії

У заяві ЄСПЛ від 10 червня 2019 року йдеться, що "незалежні та спеціалізовані лікарі" повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова.

"Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка наразі надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього як запобіжний захід тримання у в’язниці", – йдеться у рішенні організації.

Посилаючись на заяву ЄСПЛ, адвокат бранця направив клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру окупованого Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують Бекірова.

У зверненні захисника йдеться, що є підстави вважати про наявність у Бекірова неврологічних захворювань, які входить в урядовий перелік тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим адвокат Ладін просить забезпечити негайний медичний огляд Бекірова.

11 червня ЄСПЛ постановив, що окупаційна влада Криму має терміново перевести політв'язня в лікарню на, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, повідомив, що відмовляється направити активіста в лікарню.

Невдовзі російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.



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